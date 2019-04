Winter-Intermezzo ist vorbei – so wird das Wetter am Wochenende

In der Nacht zum Donnerstag schneite es in der Westschweiz praktisch durchgehend. Laut Meteonews lagen hier am Morgen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Zu verdanken war der Wintereinbruch einer kalten Luftmasse, die sich über die Schweiz hinweg schob.

Auf der Alpennordseite bekam die Zentralschweiz die grössten Schneemengen ab. In den höheren Lagen der Gotthardregion kamen 1 bis 1,5 Meter Neuschnee zusammen, die Lawinengefahr ist akut. Der Verkehr auf der Nord-Süd-Achse kam teilweise komplett zum Erliegen. Am meisten Niederschlag gab es im Tessin. Schnee im April gibt es nicht in jedem Jahr, ist aber auch keine Seltenheit. Mengen wie in den letzten 48 Stunden sind laut Meteonews allerdings ungewöhnlich.

Das winterliche Intermezzo bleibt kurz. Am Wochenende geht es laut den Meteorologen mit Frühlingswetter weiter.

Nach Auflösung des #Hochnebel/s und der Wolkenreste im Osten wird es meist sonnig. Bei Höchstwerten um 9 Grad im Norden und 16 Grad im Süden können die Blüten an den meisten Orten wieder ohne #Schnee bestaunt werden. ^gf pic.twitter.com/xNPr7Lm5sS — SRF Meteo (@srfmeteo) April 5, 2019

Am Freitag bessert sich demnach das Wetter allmählich. Im Flachland weichen die Quellwolken zunehmend der Sonne. Am Abend wird es wärmer, in Zürich etwa klettern die Temperaturen auf 9 Grad. Dazu weht eine schwache Bise.

Am Samstag wird es im Mittelland sonnig und nach nächtlichem Frost um die 15 Grad warm. Auch am Sonntag sollte es mehrheitlich trocken bleiben. Für den Sechseläuten-Montag prognostizieren die Meteorologen vereinzelte Regenschauer.

Video: Das Wetter vom Freitag

(oli)