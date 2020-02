«Wir haben die zweithöchste Gefahrenstufe ausgegeben»

Der aufziehende Wintersturm «Sabine» wird den Luftverkehr durcheinander wirbeln. Bereits für morgen Sonntag hat die Swiss bis auf drei Verbindungen alle ihre Flüge von und nach London annulliert, denn der Sturm soll Grossbritannien am Sonntag besonders heftig treffen.

Ebenfalls schon abgesagt ist der Flug von Zürich nach Dublin und zurück. Wie ein Swiss-Sprecher gegenüber der «SonntagsZeitung» sagt, könnten weitere Verbindungen etwa nach Norddeutschland und in die Benelux-Länder hinzukommen. Grundsätzlich warnt die Airline ihre Kunden vor «Beeinträchtigungen des Flugplans» im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag bis mindestens Dienstagvormittag.

Bereits Anfang Woche fegte der Sturm Petra durch die Schweiz. Nach Angaben der Versicherer entstanden dabei Schäden in der Höhe von mehreren Millionen Franken. Vielerorts sind die Spuren noch nicht beseitigt – und schon ist der nächste Sturm angekündigt: Am Montag kommen von Westen her starke Böen. Der nationale Wetterdienst Meteo Schweiz warnt auf Twitter vor einem «turbulenten Wochenstart».

Herr Zgraggen, was kommt da auf uns zu?

Ein besonders starker Westwind, der mit einer Kaltfront unser Land durchzieht.

Was heisst «besonders stark»?

Wir erwarten im Flachland Windstärken von 90 bis 120 Stundenkilometer, an Westwind-exponierten, höheren Lagen etwa 130 bis 140 Stundenkilometer. Auf einigen Voralpen-Gipfeln auf der Nordseite können es sogar bis zu 200 Stundenkilometer sein. Wir haben daher die Gefahrenstufe 4 ausgegeben, die zweithöchste.

Und das bedeutet?

Es können nicht nur einzelne Bäume umstürzen, es können auch ganze Waldstücke brechen. Kritisch wird es für Menschen, die nicht gut zu Fuss sind, ältere oder kleine Kinder. Denn ab etwa 140 Stundenkilometern muss man sich schon recht gegen den Wind stemmen, um nicht umgeweht zu werden. Ab rund 170 Stundenkilometern ist es dann in der Regel kaum mehr möglich, das Gleichgewicht zu halten.

Gibt es Regionen, die besonders betroffen sein werden?

Im Jura wird es auf der Höhe oberhalb 1300 bis 1600 Metern schon ziemlich heftig, etwa auf dem Chasseral. Generell trifft es aber die gesamte Alpen-Nordseite. Weniger spürbar wird der Sturm im Wallis und in Graubünden.

Wann genau ist mit dem Sturm zu rechnen?

Es beginnt schon kurz nach Mitternacht und nimmt dann stetig an Intensität zu. Richtig stürmen wird es ab etwa 6 Uhr, die stärkste Phase kommt gegen 9 Uhr, 10 Uhr. Bis Mittag sollte das Gröbste vorbei sein. Aber aufgepasst: Die Schauer dauern an, es kann jederzeit vereinzelt Böen geben. In der Nacht auf Dienstag gibt es eine zweite Phase, die aber schwächer sein dürfte.

Ende Januar hatten wir den Sturm Lolita, diese Woche Petra und jetzt kommt bereits der nächste. Ist diese Häufung Zufall?

Ja. Es ist natürlich nicht in jedem Jahr gleich. Aber mehrere starke Weststürme hintereinander hatten wir immer wieder. Zum Beispiel in den 90er-Jahren, da kamen sie zeitweise fast im Wochentakt. Hat sich so eine Westlage erst einmal etabliert, kann die schon ganz blöd tun.

Müssen wir uns langfristig auf mehr solcher Extremereignisse einstellen?

Das ist schwierig. Ich bin Meteorologe und vermag das nicht zu beurteilen. Selbst unter den Klimatologen gehen die Meinungen in dieser Frage auseinander.

Sehen Sie einen Zusammenhang mit den besonders heftigen Hurrikanen und Taifunen des letzten Sommers?

Natürlich hängt beim Wetter global alles irgendwie zusammen. Aber einen direkten Einfluss jener tropischen Stürme auf das, was wir jetzt hier erleben, kann ich nicht erkennen.

Wie lange kann eine Sturmsaison bei uns dauern?

Die Zeit der starken Westwinde beginnt in der Regel im Herbst und zieht sich bis etwa Ende März. Föhnstürme können auch bis Ende April öfter vorkommen. Die heftigsten, grossflächigen Stürme gibt es aber immer im Winterhalbjahr, seien das jetzt Weststürme, Föhnstürme oder Bisenstürme. Lokal können aber sommerliche Gewitterstürme oder ganz selten sogar Tornados extrem heftig und gefährlich sein. Erinnert sei an den Tornado vom 26. August 1971 im Vallée de Joux, der dort verheerende Auswirkungen hatte.

Wie schützt man sich vor einem heftigen Sturm?

Am besten schützt der gesunde Menschenverstand. Meiden Sie den Wald und einzelne, freistehende Bäume. Halten Sie sich von Holzmasten und Gerüsten fern, gehen Sie auf keinen Fall aufs Wasser, stehen Sie nicht unter Ziegeldächer – solche Dinge. Und räumen Sie alles vom Garten oder Balkon rein.

Vielerorts sind gerade Sportferien. Soll man am Montag die Pisten meiden?

Dazu würde ich raten, jedenfalls in den Wintersportgebieten auf der Alpen-Nordseite. Vor allem aber würde ich Seil- und Gondelbahnen meiden. Dort kann es schon gefährlich werden.

Hat der kommende Sturm bereits einen Namen bekommen?

Das ist die Sabine.

Wer vergibt die jeweils?

Das Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin. Dort kann man für etwa 260 Euro Namenspatenschaften für Tief- und Hochdruckgebiete erwerben.

In einem Jahr haben die Stürme weibliche Namen, im anderen männliche. Welche sind schlimmer?

Das ist natürlich völlig zufällig. Sturm Lothar am 26. Dezember 1990 hatte einen männlichen Namen und war extrem zerstörerisch. Er warf schweizweit 11 Millionen Kubikmeter Holz zu Boden. Der Sturm Vivian vom 27. Februar 1990 hatte dagegen einen weiblichen Namen, aber auch dieser Sturm war zumindest für die Alpenregionen katastrophal: In der Region Disentis, auf dem Urner Boden oder bei Schwanden GL wurden ganze Schutzwälder innert weniger Minuten total vernichtet. Manch einer in den hart betroffenen Regionen wird diesen fürchterlichen Sturm wohl sein Leben lang nicht vergessen – ich eingeschlossen.

Gibt es in absehbarer Zeit noch Schnee bis ins Flachland?

Das sieht nicht gut aus. Vielleicht kommen am Samstag ein paar Flocken, aber die Hoffnung ist klein. Danach beginnt sehr wahrscheinlich schon wieder eine Hochdruck-Phase.