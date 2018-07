Wo Sie heute beim Public Viewing trocken bleiben

Das instabile Wetter bringt nach ersten Gewittern am Montag auch am Dienstag in weiten Teilen der Schweiz Blitz und Donner. Am Vormittag ziehen bereits Gewitterkomplexe vom Westen über das Mittelland. «In Neuenburg beträgt die Niederschlagsmenge von heute Vormittag bereits 41 Liter, das ist recht viel», wie Meteorologe Cédric Sütterlin von Meteonews auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet erklärt. Am Mittag und frühen Nachmittag werde sich das Wetter jedoch erst einmal beruhigen und die Gewitter eine Pause einlegen – um dann spätestens am Abend wieder loszulegen.

Zum Anpfiff des WM-Spiels der Schweizer Nationalmannschaft gegen Schweden um 16 Uhr ist das Gewitterrisiko vor allem in der Nordwestschweiz tief – in Basel etwa liegt die Wahrscheinlichkeit bei lediglich 10 bis 20 Prozent. Im Mittelland ist diese bereits ein wenig höher: Sütterlin beziffert das Gewitterrisiko für Bern, Aarau, Zürich oder St. Gallen auf 20 bis 30 Prozent. «Am höchsten ist die Wahrscheinlichkeit in Alpennähe», so Sütterlin. Für die Public Viewings in Luzern, Thun oder Interlaken schätzt der Meteorologe auf bis zu 50 Prozent. Nach der regulären Spielzeit ab 18 Uhr steigt dann das Risiko für das gesamte Flachland stark an.

Bereits am Montag tobte am späteren Nachmittag bei Meiringen BE ein schweres Gewitter. Neben Hagel und bereits über 1500 Blitzen sorgen vor allem die extremen Niederschlagsmengen für eine grosse Unwettergefahr. Gemäss Radarsummen dürften lokal deutlich über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sein, schreibt Meteonews. Dies entspricht der gesamten Monatsmenge innerhalb von ein bis zwei Stunden.

Vollgelaufene Keller und Garagen seien damit fast vorprogrammiert, so Meteonews weiter. Auch im Wallis wurden grosse Niederschlagsmengen registriert. Hagelschauer zogen auch in Thun und Interlaken, sowie im Schwarzburgerland vorüber. Auf Twitter wurde zudem vor Sturzfluten gewarnt.

