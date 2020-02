Wo liegt Iowa, liebes ZDF?

Wie sich das für den amtierenden Präsidenten gehört, gratulierte auch Donald Trump dem Superbowl-Siegerteam persönlich, welches die San Francisco 49ers am Sonntagabend (Ortszeit) überraschend geschlagen hatte. «Herzliche Gratulation den Kansas City Chiefs für ein grossartiges Spiel, ein fantastisches Comeback unter immensem Druck», schrieb der 73-Jährige auf Twitter. So weit, so gut.

Was danach folgte, sorgte im Netz jedoch für Häme und Spott. «Ihr habt den grossartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganze USA so gut vertreten. Unser Land ist stolz auf euch!»

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2020

Nun liegt Kansas City mit besagter Football-Mannschaft jedoch nicht im Bundesstaat Kansas, sondern im Westen von Missouri. Auch wenn Trump seinen Tweet wenige Minuten nach Veröffentlichung korrigierte – die Twitter-Gemeinschaft war schneller und hielt ihm sein Malheur in den Antworten gleich mehrmals unter die Nase. «Entscheide dich: Bist du jetzt stolz auf Kansas oder Missouri?», schreibt einer, den Screenshot des alten Tweets angehängt. Oder: «Die lernen wohl keine Geografie an diesen Schulen für reiche Kinder.»

Ein Bewohner aus Kansas zeigte sich trotz allem solidarisch mit Trump: «Herr Präsident, es spielt keine Rolle, welchen Bundesstaat Sie meinten, wir hier in Kansas City sind alle Mitglieder des Chiefs-Königreichs. Sowohl Kansas als auch Missouri sind stolz auf ihre Chiefs!!» Ein anderer verteidigte den Twitter-Post mit Verweis auf den Namensvetter im Bundesstaat Kansas: «Keine Sorge, es gibt ein Kansas City in Missouri und ein Kansas City in Kansas.»

Es gibt tatsächlich ein Kansas City in Missouri und eines in Kansas. Die beiden Städte liegen nur rund 5 Kilometer voneinander entfernt. Trotz der Namensgleichheit und der Nähe zueinander handelt es sich jedoch um zwei eigenständige Städte. Darüber hinaus verfügt Kansas City in Kansas nicht einmal über eine Football-Mannschaft.

Das ZDF ortet Iowa in Colorado

Probleme mit der US-Geografie hatte auch das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Dort war das Thema jedoch nicht die Superbowl, sondern die Vorwahlen der Präsidentschaftskandidaten in Iowa. Der Bundesstaat wurde vom Team des ZDF-«heute journal» auf der Karte kurzerhand dort situiert, wo eigentlich Colorado ist. Die beiden Bundesstaaten liegen aber rund 500 Kilometer auseinander.

Schade, dass es in der grünen Hölle keine Mauselöcher gibt.

Ich hätte dringend eins gebraucht:

Iowa gesagt / Colorado gezeigt. Und nix gemerkt.

Das Bild wird mal mein Grabstein :-( pic.twitter.com/nU6ORTu8a8 — Claus Kleber (@ClausKleber) February 2, 2020

Moderator Claus Kleber korrigierte den Fehler zum Sendeschluss jedoch wieder mit den Worten: «Wir haben einen Riesenklops gelandet vorhin. Wir haben den Bundesstaat Iowa dort gezeigt, wo der Bundesstaat Colorado tatsächlich ist.» Im Anschluss äusserte sich Kleber auf Twitter nochmals peinlich berührt zu Wort: «Iowa gesagt / Colorado gezeigt. Und nix gemerkt. Das Bild wird mal mein Grabstein. :-( »

