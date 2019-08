Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Schiesserei in Texas

Im US-Bundesstaat Texas sind am Samstag nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen durch Schüsse aus einem herumfahrenden Auto getötet worden. Zudem seien wohl etwa 20 Menschen verletzt worden, twitterte die Polizei der Stadt Odessa im Westen von Texas. Möglicherweise seien auch zwei Täter mit zwei Fahrzeugen unterwegs.

Den Angaben zufolge gab es in der Stadt Midland ebenfalls Verletzte. Ein Verdächtiger sei mit einem gestohlenem Lieferwagen der Post unterwegs. Laut dem Sender CBS7 sind unter den Verletzten mindestens drei Polizisten.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der oder die Täter seien auf der Flucht. Die Polizei hat die Bewohner der Stadt gewarnt und aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Video from the shooting in #Odessa, Texas (courtesy of Alex Woods on Facebook) pic.twitter.com/Gota2t8tPL