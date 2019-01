Zehntausende Menschen bringen sich vor Pabuk in Sicherheit

Grosse Gefahr durch Pabuk: Katastrophenschützer fürchten schwere Schäden und Tote, wenn der Tropensturm Thailands Süden passiert.

Angesichts des womöglich schlimmsten Tropensturms seit Jahrzehnten haben Zehntausende Menschen im Süden Thailands ihre Wohnungen verlassen und Schutz gesucht. Die Einwohner an der Küste der Provinz Nakorn Si Thammarat, die am Donnerstag von den Ausläufern von Sturm Pabuk erreicht wurde, würden in Sicherheit gebracht, teilte das Katastrophenschutzministerium des Landes mit.

In den kommenden Tagen werde der Sturm auch die bei Touristen beliebten Ferienregionen Phuket, Ko Samui und Krabi treffen, hiess es weiter.

Schwimmen verboten

Pabuk hatte sich demnach mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern durch den südlichen Golf von Thailand aufs Festland zubewegt. Die Meteorologiebehörde warnte, Pabuk könnte ähnlich zerstörerisch werden wie Tropensturm Harriet, der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete.

Bis Samstag wurden heftige Regenfälle für den Grossteil des Südens angekündigt. Boote durften nicht mehr auslaufen. Auch das Schwimmen im Meer verboten die Behörden angesichts starker Winde, die Wellen von bis zu fünf Metern Höhe verursachen könnten.

Private Fotos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Regenfälle und starken Wellengang in der Region. Berichte über erste Schäden oder Verletzte gab es bislang aber nicht.

Touristen fliehen

Zehntausende Touristen sind bereits vor Pabuk geflohen. Auf den Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand packten zahlreiche Touristen schon am Mittwoch ihre Sachen. Die Inseln seien inzwischen «fast leer», sagte der Verwaltungschef von Koh Phangan, Krikkrai Songthanee, am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30’000 bis 50’000 Menschen die Inseln verlassen. Pabuk ist der erste Tropensturm seit rund 30 Jahren , der die Region ausserhalb der Monsunzeit erreicht.

#Thailand ????????: Update 1 - Der Tropensturm #Pabuk kann ab heute im Süden Thailands inkl. der Ferieninsel Koh Samui zu Beeinträchtigungen führen. Reisende sollten die lokalen Medien verfolgen & Anweisungen der Behörden Folge leisten. Mehr @ https://t.co/SSwQjKslL8. https://t.co/mCsL0KiW0o — Krisenreaktionszentrum (@AA_SicherReisen) 3. Januar 2019

Der Bürgermeister von Koh Tao sagte, die Schiffe nach Chumphon auf dem Festland seien völlig überfüllt. Auf der Insel, die vor allem bei Tauchern beliebt ist, harren demnach aber noch einige Tausend Touristen aus, die dem Unwetter trotzen wollen. Die Behörden auf Koh Samui haben angekündigt, Notunterkünfte für Touristen einzurichten, die trotz des Sturms auf der Insel bleiben wollen.

Die letzten Fähren transportierten am Donnerstagabend (Ortszeit) Touristen von den Inseln Koh Tao und Koh Phangan nach Koh Samui. Der starke Wellengang sorgte offenbar für Probleme an Bord. Wie ein Instagram-User schreibt, mussten sich fast alle Passagiere übergeben, die Ambulanz wartete bereits am Hafen.

Russe in starker Strömung ertrunken

Auf Koh Samui ertrank am Mittwoch ein russischer Tourist. Er war mit seiner Familie trotz Badeverbots und roter Fahnen am Strand schwimmen gegangen, wie der Polizist Boonnam Srinarat sagte. Der 56-jährige Mann wurde demnach von der starken Strömung ins Meer gezogen.

Thailands Wirtschaft hängt stark vom Tourismus ab. In diesem Jahr rechnet das südostasiatische Königreich mit einer Rekordzahl von 40 Millionen Besuchern. (sep/sda/afp)