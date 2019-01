Zehntausende Touristen in Thailand fliehen vor Pabuk

In Thailand sind Zehntausende Touristen vor dem Tropensturm Pabuk geflohen. Auf den Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand packten zahlreiche Touristen schon am Mittwoch ihre Sachen. Die Inseln seien inzwischen «fast leer», sagte der Verwaltungschef von Koh Phangan, Krikkrai Songthanee, am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30’000 bis 50’000 Menschen die Inseln verlassen.

Pabuk ist der erste Tropensturm seit rund 30 Jahren , der die Region ausserhalb der Monsunzeit erreicht. Er soll Koh Phangan, Koh Tao und die Insel Koh Samui, wo um den Jahreswechsel Hochsaison ist, Freitagnacht erreichen und dann weiter zum Festland ziehen. Eine offizielle Evakuierungsanordnung gab es zunächst nicht, trotzdem verliessen die Touristen scharenweise die Inseln.

#Thailand ????????: Update 1 - Der Tropensturm #Pabuk kann ab heute im Süden Thailands inkl. der Ferieninsel Koh Samui zu Beeinträchtigungen führen. Reisende sollten die lokalen Medien verfolgen & Anweisungen der Behörden Folge leisten. Mehr @ https://t.co/SSwQjKslL8. https://t.co/mCsL0KiW0o — Krisenreaktionszentrum (@AA_SicherReisen) 3. Januar 2019

Der Bürgermeister von Koh Tao sagte, die Schiffe nach Chumphon auf dem Festland seien völlig überfüllt. Auf der Insel, die vor allem bei Tauchern beliebt ist, harren demnach aber noch einige Tausend Touristen aus, die dem Unwetter trotzen wollen. Die Behörden auf Koh Samui haben angekündigt, Notunterkünfte für Touristen einzurichten, die trotz des Sturms auf der Insel bleiben wollen.

Die letzten Fähren transportierten am Donnerstagabend (Ortszeit) Touristen von den Inseln Koh Tao und Koh Phangan nach Koh Samui. Der starke Wellengang sorgte offenbar für Probleme an Bord. Wie ein Instagram-User schreibt, mussten sich fast alle Passagiere übergeben, die Ambulanz wartete bereits am Hafen.

Russe in starker Strömung ertrunken

Auf Koh Samui ertrank am Mittwoch ein russischer Tourist. Er war mit seiner Familie trotz Badeverbots und roter Fahnen am Strand schwimmen gegangen, wie der Polizist Boonnam Srinarat sagte. Der 56-jährige Mann wurde demnach von der starken Strömung ins Meer gezogen.

Pabuk bewegte sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 104 Kilometer pro Stunde auf den Golf von Thailand zu. Der thailändische Wetterdienst warnte vor starkem Regen und bis zu sieben Meter hohen Wellen. Normalerweise seien die Wellen im Golf von Thailand nur zwei Meter hoch, sagte Wetterdienstchef Phuwieng Prakammaintara. Pabuk könnte ähnlich zerstörerisch sein wie der Tropensturm Harriet, der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete.

Die Meteorologen gehen zwar nicht davon aus, dass der Sturm Taifunstärke erreichen wird. Weil Vorhersagen aber schwierig seien, sollten sich die Menschen unbedingt an die Empfehlungen der Behörden halten.

Im ganzen Süden Thailands wird mit heftigen Regenfällen gerechnet, auch in den Ferienregionen an der Andamanensee und in den südlichsten Provinzen Pattani, Narathiwat und Yala. Der für seine unberührten Strände und Buchten berühmte Similan-Nationalpark bleibt bis Samstag vorsichtshalber für Touristen gesperrt. Bangkok Airways sagte für Freitag alle Flüge von und nach Koh Samui ab.

standby line to leave Koh Samui tonight! pic.twitter.com/g3PUgvQrVR — Christina Yu (@Christi79838621) 3. Januar 2019

Thailands Wirtschaft hängt stark vom Tourismus ab. In diesem Jahr rechnet das südostasiatische Königreich mit einer Rekordzahl von 40 Millionen Besuchern. (sep/sda/afp)