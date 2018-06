Zug entgleist – zahlreiche Kinder unter den Passagieren

Bei einem Zugunglück in Ostösterreich sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Zudem erlitten 27 Menschen leichte Verletzungen, wie das Rote Kreuz berichtete. Unter den Leichtverletzten seien Kinder und Jugendliche.

Der Nahverkehrszug mit etwa 80 Fahrgästen war kurz nach 7 Uhr morgens in der Nähe der Ortschaft Völlerndorf in Niederösterreich entgleist. Zwei Waggons des Zugs der Mariazellerbahn kippten kurz vor einer Brücke um. Die hintere Garnitur habe sich noch auf den Gleisen befunden, wie die «Kronen Zeitung» berichtet. Die beiden vorderen Wagen kamen seitlich zum Liegen.

Eltern holen Kinder ab

Unter den Passagieren waren viele Kinder. Österreichischen Medienberichten zufolge befanden sich Schulklassen in der letzten Woche vor den Ferien auf Ausflügen.

Der vordere Waggon entgleiste nach Angaben des Betreibers NÖVOG aus zunächst ungeklärter Ursache, der zweite fuhr auf. Mehr als ein Dutzend Rettungswagen und drei Helikopter waren im Einsatz. Der Streckenabschnitt war am Vormittag gesperrt.

Die Kinder befanden sich anlässlich der letzten Schulwoche vor den Ferien auf einem Ausflug, spekuliert die Zeitung heute.at. Sie seien durch das Rote Kreuz psychologisch betreut und anschliessend von den Angehörigen abgeholt worden.

Fahrleitung unter Strom

Die Leichtverletzten haben laut der «Kronen Zeitung» zumeist leichte Blessuren erlitten. 70 Sanitäter und sechs Notärzte seien mit der Versorgung der Passagiere beschäftigt gewesen.

Rettungsmannschaften hätten mit der Zufahrt warten müssen, da eine heruntergerissene Fahrleitung zunächst noch unter Strom stand. Zudem mussten sie wegen der Gefahr die Zugpassagiere vom Aussteigen abhalten.

Aus noch ungeklärter Ursache ist in #Völlerndorf in Österreich ein Zug entgleist. An Bord befanden sich vor allem Kinder und Pendler. https://t.co/FUgGcEpiOY pic.twitter.com/7uQCDhNCAG