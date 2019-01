Zug rammt Auto zwischen Bahnschranken

Ein Auto blieb am Dienstagabend um 21 Uhr in Davos zwischen geschlossenen Bahnschranken stecken. Ein Zug der Rhätischen Bahn konnte nicht mehr abbremsen und rammte das Auto. Dabei wurde das Auto mehrere Meter mitgeschleift. Die Insassen konnten sich vor der Kollision in Sicherheit bringen. Das Auto erlitt einen Totalschaden. (fur/vwi)