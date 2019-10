Zwei Schwerverletzte bei Schüssen vor französischer Moschee

Durch Schüsse vor einer Moschee in Bayonne im Südwesten Frankreichs wurden zwei Menschen schwer verletzt. Ihr Zustand sei «ernst, aber stabil», teilten die Ermittler am Montag mit. Die Polizei nahm den mutmasslichen Schützen später bei seinem Wohnort nördlich von Bayonne fest. Es soll sich dabei um einen über 80 Jahre alten Mann handeln.

#France mosque shooting: Man arrested after shots fired in #Bayonne .A man has been arrested after shots were fired at a mosque in Bayonne, France – according to police reportspic.twitter.com/QkvIDf1MUf