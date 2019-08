Zwei Tote auf A1 nach Kollision mit altem Militärfahrzeug

Zwei Frauen sind am Sonntagabend bei einem schweren Verkehrunfall auf der Autobahn A1 zwischen Uzwil und Gossau ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen stand ein ehemaliges Mowag-Militärfahrzeug, das aber zivil eingelöst ist, aufgrund einer Panne auf dem Pannenstreifen. Ein in Frankreich immatrikulierten Auto dürfte in der Folge gegen das Militärfahrzeug geprallt sein. Von den Verletzten schweben mehrere in Lebensgefahr wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei St.Gallen hiess. Die beiden Todesopfer befanden sich im französischen Auto.

Vor Ort war ein Grossaufgebot der Kantonspolizei St. Gallen, des Rettungsdienstes sowie der örtlichen Feuerwehr. Zudem standen zwei Rettungshelikopter im Einsatz.

Verheerender Zusammenprall: In Oberbüren starben zwei Personen. Bild: Kapo SG