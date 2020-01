Zwei Tote nach Flugzeugabsturz im Kanton Waadt

In der Nähe von St-Légier oberhalb von Vevey stürzte am Mittwochabend ein Kleinflugzeug ab. Die beiden Personen, die an Bord des Flugzeuges waren, kamen beim Unglück ums Leben. Die Waadtländer Kantonspolizei bestätigte eine Meldung von blick.ch.

Gemäss den Angaben war die Maschine um 19.30 Uhr am Mittwoch auf dem Flugplatz von Ecuvillens FR gestartet. Etwa eine Stunde später war das Kleinflugzeug vom Radar verschwunden. Ein Helikopter und Polizeipatrouillen aus den Kantonen Waadt und Freiburg wurden für die Suche aufgeboten, wie der Sprecher der Polizei sagte.

Kurz nach 22 Uhr wurde das Wrack des Kleinflugzeuges bei St-Légier gefunden. Die Identifizierung der beiden beim Unglück getöteten Insassen war am frühen Donnerstagmorgen noch im Gang. (red/sda)