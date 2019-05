Zwei Wasserflugzeuge kollidieren in der Luft

Vor der Küste Alaskas sind am Montag zwei Wasserflugzeuge mit insgesamt 16 Insassen im Flug zusammengestossen und ins Wasser gestürzt. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, wie die «Anchorage Daily News» berichtete. Drei Personen werden noch vermisst.

Nach Angaben der Küstenwache wurden zudem zehn Personen verletzt aus dem Wasser des George Inlet bei Ketchikan gerettet.

Most of those on the planes were from the Royal Princess, a cruise ship docked in Ketchikan. 10 guests and a pilot were returning from a tour of Misty Fjords National Monument, according to the cruise line https://t.co/09Z4OoYGeE