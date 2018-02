Zweifel tappt ins Werbefettnäpfchen

«Zweifel ist jetzt noch schweizerischer! Neu mit Schweizer Alpensalz und Rapsöl», schreibt der Chipshersteller aus Spreitenbach AG auf seinem Werbeplakat. Dieses zeugt durch und durch von schweizerischer Harmonie, mit leuchtend gelbem Rapsfeld, Bauernhäusern und einer Schweizer Flagge im Wind. Doch was ist mit dem Berg im Hintergrund?

Da ist der Schweizer Firma ein Fehler unterlaufen, wie Sprecherin Anita Binder gegenüber dem «Blick» bestätigt. «Wir haben das Sujet aus einer Bilddatenbank mit Schweizer Bergen. Dass sich der Berg im Hintergrund in Deutschland befindet, ist uns entgangen», so Binder. So handelt es sich beim gezeigten Berg um den 2713 Meter hohen Watzmann, den zentralen Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen in Bayern.

Zweifel will nun den Werbe-Fail schnellst möglich korrigieren und das Bild auf dem Werbeplakat mit dem eines Schweizer Bergs ersetzen. (kaf)