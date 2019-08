Zweite Schiesserei in den USA – mehrere Tote und Verletzte

Zweite tödliche Attacke innert 24 Stunden: Wie diverse lokale Medien berichten, wurden in Dayton, im Bundesstaat Ohio, bei einer weiteren Schiesserei mehrere Personen in einer Bar niedergeschossen. Wie ein Reporter von «WHIO News» sagt, starben dabei mindestens sieben Menschen. Aufnahmen in den Sozialen Medien zeigen diverse Polizeikräfte und Rettungssanitäter. Laut Informationen der lokalen Medien wurde der Schütze getötet. Die Polizei bestätigt auf Twitter den Vorfall. Sie gibt jedoch keine Entwarnung. Im Gegenteil: Es heisst: «Bitte bleiben Sie von der Gegend fern.»

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come.