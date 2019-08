Alarmstufe Rot wegen Supertaifun

Der Taifun «Lekima» brachte heftige Regenfälle nach Nordtaiwan, wodurch mehr als 3000 Haushalte ohne Strom waren, wie die Behörden am Freitag mitteilten.

Auch mussten mehr als 500 Flüge gestrichen werden. Die Insel hatte Kreuzfahrtschiffe zum Verlassen der Region aufgefordert. Ein 64-jähriger Mann kam ums Leben, nachdem er beim Fällen von Bäumen am späten Donnerstagabend zu Boden geworfen wurde. Mehr als 2500 Menschen in hochwassergefährdeten Gebieten wurden evakuiert.

«Lekima» wütete am Freitag auch über einigen kleinen südjapanischen Inseln. Es wurde erwartet, dass der Sturm am Samstag das chinesische Festland erreicht. Dort lösten die Behörden die Alarmstufe Rot aus. Nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Zentrums handelt es sich um den stärksten tropischen Wirbelsturm seit 2014. Die Warnungen gelten auch für die Millionenmetropole Shanghai.

Sudden powerful gusts hitting then calm, then bam, another powerful gust - super #typhoon #Lekima #Japan #Ishigaki pic.twitter.com/STkWeV0VvR