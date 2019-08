Angreifer auf norwegische Moschee gesteht Tat

Eine Woche nach dem Angriff auf eine Moschee bei Oslo hat der 21-jährige Tatverdächtige die Attacke zugegeben. Philip Manshaus habe sich aber nicht förmlich schuldig zu den Vorwürfen des Terrorismus und Mordes bekannt.

Dies teilte Staatsanwalt Pal-Fredrik Hjort Kraby am späten Freitagabend mit. Manshaus habe während der mehr als vierstündigen Vernehmung einen wichtigen Beitrag zu den laufenden Ermittlungen geliefert. Details etwa zum Motiv des Mannes werde er aber nicht kommentieren, sagte Kraby vor Reportern.

Der gebürtige Norweger war am Samstagabend vor einer Woche mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnet in die Al-Noor-Moschee in Baerum eingedrungen. In dem fast leeren Gotteshaus gab er mehrere Schüsse ab, wurde aber von einem 65-Jährigen überwältigt. Schwerer verletzt wurde dort niemand.

Leiche in der Wohung

In Manshaus' Wohnung fand die Polizei später die Leiche seiner 17-jährigen Stiefschwester. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb auch Mord vor. «Möglicherweise wusste die Frau, was er vorhatte und wollte ihn daran hindern», sagte Kraby dem Sender NRK.

Die Ermittler gehen bei dem Angriff auf die Moschee unter anderem aufgrund Manshaus' Online-Aktivitäten von einem rechtsextremen Motiv aus. Berichten norwegischer Medien zufolge soll er sich kurz vor der Tat online lobend über den Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch geäussert haben, bei dem ein Rechtsextremist im März 51 Menschen erschossen und weitere 50 verletzt hatte. Auch zu den Schüssen im texanischen El Paso mit 22 Toten Anfang des Monats soll er seine Unterstützung geäussert haben. (nag/sda)