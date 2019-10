Arnold Schwarzenegger flieht vor Waldbränden

Die seit Tagen wütenden Feuer in Kalifornien haben weitere Schäden angerichtet. Zudem treiben sie immer mehr Menschen aus ihren Häusern. Betroffen sind auch Prominente.

Im Westen von Los Angeles mussten am frühen Montagmorgen Wohngebiete schnell geräumt werden. Der Action-Star und ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger musste eigenen Angaben zufolge sein Haus in Brentwood verlassen. Befolgt die Evakuierungsanordnungen, mahnte der Schauspieler auf Twitter.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire