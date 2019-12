Australien: Rekordhitze verschärft Brandgefahr

Eine Hitzewelle schwappt von Westen her über den von andauernden Buschbränden gezeichneten Inselkontinenten. Die Australier haben das auch diesen Mittwoch wieder zu spüren bekommen. Das Quecksilber ist laut verschiedenen örtlichen Wetterstationen nach einem rekordverdächtig heissen Dienstag wieder auf bis zu 45 Grad gestiegen.

Der Dienstag war mit einer landesweiten Durchschnittstemperatur von 40,9 Grad der heisseste seit Anbeginn der Wettermessung. Der bisherige Rekord geht zurück ins Jahr 2013 und betrug laut dem australischen Meteorologenamt 40,3 Grad. Und das schlimmste ist noch nicht ausgestanden: In den kommenden Tagen soll es gar noch wärmer werden.

Die Hitzewelle dürfte sich von Mittwoch bis Freitag in Teile von North South Wales und nördliche Gebiete des Bundesstaates Victoria ausbreiten und für extreme Hitze sorgen. Quelle: Bureau of Meteorology

Am wärmsten wurde es am Dienstag im südlichen Cedina mit 46,5 Grad. In den kommenden Tagen solle dieser Wert noch einmal übertroffen werden. Während die heissen Luftmassen durch das Land ziehen, erwartet das Meteorologenamt besonders im Landesinneren und im Süden Extremtemperaturen.

Am Freitag und Samstag erreicht die Hitzewelle dann ihren vorläufigen Höhepunkt. In grossen Teilen des Landes schwächt sie sich gegen Ende der Woche wieder allmählich ab. Im Landesinnern bleibt die Hitzewelle jedoch akut.

«Kontrolle fernab des Menschenmöglichen»

Die Rekordhitze in Verbindung mit den starken Winden würde die Brandgefahr in den südöstlichen Regionen bis am Freitag und Samstag erheblich ansteigen lassen, erklärte die Meteorologin Sarah Scully in einem Videointerview des australischen Meterologenamtes.

Für die Feuerwehrleute sind die Brände in Australien kaum mehr bewältigbar. «Es ist ein so enorm grosses Feuer, dass eine Kontrolle fernab des Menschenmöglichen liegt», meinte ein Feuerwehrmann gegenüber der Zeitung «The Sydney Morning Herald».

Ausgebrannt: Die Flammen haben bereits 3,7 Millionen Hektar Land zerstört. Bild: Darren Pateman, AAP/Keystone

Seit Oktober haben Buschbrände in Australien nach Angaben der Behörden rund 3,7 Millionen Hektar Land vernichtet. Das entspricht etwa 90 Prozent der Fläche der Schweiz. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, mehr als 1000 Häuser wurden zerstört. Allein im östlichen Bundesland New South Wales kämpften Feuerwehrleute zuletzt gegen rund 100 Brände. Seit etwa zwei bis drei Jahren leidet das Land unter starker Dürre.

(sho/sda)