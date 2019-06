Auto fällt in Thunersee – in 80 Meter Tiefe geortet

In Oberhofen am Thunersee ist am frühen Montagmorgen ein Auto in den See gefallen. In achtzig Meter Tiefe wurde das Fahrzeug schliesslich gesichtet. Ob sich darin Personen befanden, war am Mittag noch unklar.

Die Berner Kantonspolizei schreibt in einer Mitteilung, für die Bergung seien verschiedene Experten und Gerätschaften beigezogen worden. Ein Mediensprecher sagte auf Anfrage, wie lange die Bergung dauern werde, sei offen.

Der Polizei war kurz nach fünf Uhr morgens gemeldet worden, in Oberhofen sei ein Auto in den See gefallen. Wie sie in der Mitteilung schreibt, war dieses Auto von Interlaken her in Richtung Thun unterwegs, als es unmittelbar vor dem Bootshafen von Oberhofen ein Geländer durchschlug.

Seit dem frühen Montagmorgen standen in der Folge zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Dazu gehören Polizeitaucher.

Wegen des Rettungseinsatzes musste die Polizei den Verkehr auf der Kantonsstrasse mehrere Stunden lang wechselseitig führen respektive lokal umleiten. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. (red/sda)