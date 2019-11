Auto kracht in Fassade: Wohnhaus fängt Feuer

In Galgenen SZ hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto ist mit einem Kreisel kollidiert, anschliessend krachte es in eine Hausfassade.

Das Haus fing Feuer und stand nach kurzer Zeit in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich retten, wie David Mynall von der Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Über den Autofahrer machte er keine Angaben.

Wie eine Person vor Ort sagt, entstand am Gebäude Totalschaden. Weitere Angaben liegen noch nicht vor. Der Feuerwehreinsatz war um 7.30 Uhr noch im Gang.