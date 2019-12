Billigbaum für 9.95 Franken? Hier ist die Alternative im Topf

Die Landi verkauft ihre Weihnachtsbäume für 17.95 Franken, die Nordmanntanne kostet bei Aldi 14.99 Franken und bei Ikea läuft in einigen Filialen gerade eine Aktion: Den Weihnachtsbaum für gerade einmal 9.95 Franken – Weihnachtsbäume zu Spottpreisen. «Durch die vergleichsweise hohen Mengenabnahmen ist es uns möglich, diese zu einem solch attraktiven Preis anzubieten», sagt Aldi. Wie viele Weihnachtsbäume importiert werden, das gebe man aufgrund «unternehmenspolitischer Gründe» nicht bekannt.

Aldi bestätigt jedoch: Die Bäume stammen aus dem EU-Raum und werden per Lastwagen transportiert. Die Landi karrt ihre Weihnachtsbäume aus Dänemark in die Schweiz. Man möchte «das beste Preis-Leistungs-Verhältnis», führt Aldi weiter aus. Nachhaltigkeit spielt bei diesem Geschäft offenbar keine Rolle: Noch vor Silvester landen die meisten dieser Bäume auf dem Kompost. Über die Hälfte der etwa 1,2 bis 1,4 Millionen in der Schweiz verkauften Weihnachtsbäume stammen aus dem Ausland, schreibt der Verband der Waldeigentümer.

Nach Weihnachten wieder eingepflanzt

Das Westschweizer Unternehmen Ecosapin Sàrl zeigt, dass es auch nachhaltiger geht. Es bietet unter anderem Miettannenbäume im Topf an, Lieferung und Abtransport inklusive. Da die Inlandproduktion zu gering ist, kommen auch diese Bäume ursprünglich aus Frankreich, Belgien oder Deutschland. Der Unterschied: Nach dem Gebrauch werden sie in in der Schweiz gepflanzt und können wiederverwendet werden.

Das Geschäft boomt: Hannes Waffenschmidt, der in Russikon ZH in seinem Gartencenter Ecosapin Sàrl vertritt, fand für all seine 300 Bäume eine Unterkunft über die Feiertage. «Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt bei unseren Kunden sicher eine grosse Rolle. Bei einigen ist es schlicht auch Bequemlichkeit», sagt Waffenschmidt mit einem Augenzwinkern. Der günstigste Mietbaum bis zu einer Grösse von 110 cm kostet bei Waffenschmidt 109 Franken, der grösste 139 Franken inklusive Transport.

Mietbäume brauchen mehr Pflege

Doch auch die nachhaltige Geschäftsidee hat einen Haken. «Etwa 30 Prozent der ausgeliehenen Bäume müssen wir kompostieren», gibt Waffenschmidt zu. «Das tut manchmal schon weh, diese einfach wegzuwerfen.» Der Weihnachtsbaum im Topf brauche mehr Pflege als ein Schnittbaum, betont er. Und diese sei eben nicht im Preis inbegriffen.

Familien schauen tendenziell gut zu seinen Tannen, das zeigen seine bisherigen Erfahrungen. Bei Firmen hingegen sei oft nicht klar, wer sich um den Baum kümmert. Er habe auch schon Weihnachtsbäume zurückgenommen, die völlig verdorrt waren. Zwar müssen die Kunden in diesem Fall keine Strafgebühr zahlen. «Ich lasse sie aber schon wissen, dass sie damit der Nachhaltigkeit keinen Gefallen getan haben», sagt Waffenschmidt.

Biogas aus Weihnachtsbäumen

Trotzdem ist der Gärtner von der – eigentlich nachhaltigen – Geschäftsidee überzeugt. Er hofft darauf, dass sich bald bei all seinen Kunden der Nachhaltigkeitsgedanke langfristig durchsetzt und der Verleih eine schweizweite Alternative zum Weihnachtsbaum-Importgeschäft der Detailhändler wird. Ein Trost bleibt Waffenschmidt: Aus den verdorrten Tannen entsteht bei Ecosapin Sàrl Biogas.