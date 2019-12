Brand in Einfamilienhaus – eine Person tot aufgefunden

Bei einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Zufikon AG ist am Montag eine Person tot aufgefunden worden. Sie galt zunächst als vermisst.

Der Brand war gegen 18 Uhr ausgebrochen, wie Roland Pfister von der Kantonspolizei Aargau gegenüber Keystone-SDA sagt. Er bestätigte eine Meldung des Onlineportals des «Blick».

Feuerwehr, Polizei und Ambulanz sowie die Staatsanwaltschaft waren vor Ort. Wieso es zum Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft klärt die Umstände ab. Das Feuer war gegen 20 Uhr gelöscht, die Folgearbeiten dauerten jedoch noch an. (sda)