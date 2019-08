Brücke über Autobahn über Nacht abgerissen

Die Autobahn A9 zwischen Vevey und Montreux ist seit Dienstagmorgen 4 Uhr wieder offen. Eine einsturzgefährdete Fussgängerbrücke konnte in der Nacht abgebrochen werden. Beschädigt worden war die Überführung durch einen Lastwagen, der eine Fräsmaschine transportierte.

Die Autobahn habe ohne Einschränkungen wieder für den Verkehr geöffnet werden können, sagte ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei am Dienstagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Fussgängerbrücke sei in drei Stücke zerteilt und abtransportiert worden.

Die Brücke wurde so schwer beschädigt, dass sie sofort abgebrochen werden musste. (27. August 2019) Bild: Keystone/Cyril Zingaro

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte am Montagabend mitgeteilt, dass nach einem Unfall am Montagnachmittag die Autobahn A9 zwischen Vevey und Montreux in beiden Richtungen bis am Dienstagmorgen gesperrt und die Fussgängerbrücke sofort abgebrochen werden müsse.

Entfernt wurde nur das Mittelstück der Brücke, an der auch eine Gasleitung verläuft. (27. August 2019) Bild: Keystone/Cyril Zingaro

Die Brücke drohte einzustürzen. Blick auf die Unfallstelle bei Montreux. (26. August 2019) Bild: Cyril Zingaro/Keystone

(oli/sda)