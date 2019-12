Buschfeuer verursachen 250 Millionen Tonnen CO2

Die Buschfeuer im Osten von Australien haben seit August massive CO 2 -Emissionen verursacht. Analysen der Nasa ergaben, dass durch die Feuer in New South Wales seit Anfang August insgesamt 195 Millionen Tonnen CO 2 ausgestossen wurden. Die Brände in Queensland ergaben zusätzliche 55 Millionen Tonnen CO 2 .

Wie «The Guardian» berichtet, entspricht dies fast der Hälfte der jährlichen Treibhausgasemissionen Australiens. So wurden 2018 insgesamt 523 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausgestossen.

Seit Tagen liegt der Rauch der Buschbrände über Sydney. (10. Dezember 2019) Foto: James D. Morgan/Getty Images

Der langjährige Durchschnitt der Emissionen aus Bränden in Australien liegt bei 380 Millionen Tonnen CO 2 . Der grösste Teil davon stammt von Tausenden Feuern, die jedes Jahr im Outback wüten.

Doch Experten zufolge ist der CO 2 -Ausstoss durch die aktuellen Brände erheblich. «Die Freisetzungen durch Waldbrände galten lange als neutral, weil die nachwachsende Waldfläche eine fast genauso grosse Menge CO 2 wieder absorbiert», erklärt der Klimaforscher Pep Canadell. Diese Ansicht sei heute jedoch sehr optimistisch. «Es wird nicht berücksichtigt, dass sich viele Gebiete nach einem schweren Feuer nicht mehr erholen. Dadurch werden sie die Emissionen auch nie ausgleichen können.»

Über 2,7 Millionen Hektaren Wald fielen den Buschfeuern in New South Wales seit August bereits zum Opfer. Doch der Sommer in Australien und die damit verbundene Feuer-Saison hat erst begonnen. (aru)