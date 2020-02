Frühling vor der Kaltfront – 20 Grad in Delémont

Am Sonntag erreichen sehr milde Luftmassen die Schweiz, was vor allem in den Alpentälern für frühlingshafte Temperaturen sorgt. Laut Meteonews wurde in Delémont die 20-Grad-Marke geknackt.

Auch in der Ostschweiz ist es frühlingshaft warm: In Bad Ragaz GR zeigt das Thermometer 14,4 Grad an, in Chur 15,5 Grad. Bei der Wetterstation St. Chrischona bei Basel werden derzeit 17,4 Grad gemessen.

Der Hauch Frühling dürfte am Montag allerdings schon wieder vorbei sein. Dann erreicht die Schweiz eine Kaltfront und die Temperaturen sinken.

(red)