Polizei zieht ins Geburtshaus von Adolf Hitler

Analyse Die österreichische Regierung will Hitlers Geburtshaus unbedingt abreissen oder umbauen lassen. Für die heutigen Extremisten im Land aber interessiert sie sich zu wenig. Mehr...

In Hitlers Geburtsthaus in Braunau will ein Integrationszentrum für Migranten einziehen. Das historisch belastete Gebäude soll sozial genutzt werden. Mehr...