Drohne legt Frankfurter Flughafen vorübergehend lahm

Nach einer neuerlichen Drohnensichtung ist der Flugverkehr auf Deutschlands grösstem Airport in Frankfurt am Main am Montag vorübergehend eingestellt worden. Die Deutsche Flugsicherung gab vom Vormittag bis etwa 13.00 Uhr keine Start- und Landeerlaubnisse, wie die Bundespolizei mitteilte.

Am frühen Nachmittag nahm der Flughafen demnach den Betrieb wieder auf. «Die Ermittlungen von Landes- und Bundespolizei dauern an», berichtete die Ordnungshüter, die nach der Drohnensichtung gemeinsam zur Aufklärung und Gefahrenabwehr im Einsatz waren. Erst Anfang Februar war hatte eine Drohne den Frankfurter Flughafen vorübergehend lahmgelegt. (sep/sda)