Ein Chalet für den Kronprinzen

Die Dänen schätzen sich glücklich, dass ihr Königshaus bei weitem nicht so viele Dramen und Affären produziert wie das der britischen Royals. Doch in der vergangenen Woche sorgten ausgerechnet der bodenständige und viel geliebte dänische Kronprinz Frederik und seine Frau Mary für Aufruhr in Dänemark – und das wegen der Schweiz.

Die Familie des ältesten Sohns von Königin Margrethe II. ist regelmässiger Gast im Walliser Skiort Verbier. Anfang Januar liess das Prinzen-Ehepaar in einem Interview verlauten, dass seine vier ­Kinder in den kommenden zwölf Wochen sogar in der Lemania-­Verbier International School in den Unterricht gehen würden. Doch in dem Gespräch sagte der Prinz auch, dass seine Familie nicht ­einfach ein Häuschen miete in der Schweiz, wie bislang angenommen. Er habe schon vor Jahren in der Schweizer Gemeinde ein ­Chalet gekauft, ­sagte der Prinz.

Schon seit Oktober 2009 im Besitz des Prinzenpaars

Das ist brisant, denn das dänische Königshaus wird zum grössten Teil vom Staat finanziert, also von den dänischen Bürgern. Und die fielen letzte Woche aus allen Wolken. Denn Kronprinz Frederik und ­seine Frau haben es bislang ­unterlassen, das teure Chalet in der Schweiz zu erwähnen.

Recherchen vor Ort zeigen, dass die Prinzenfamilie tatsächlich ­bereits im Oktober 2009 ein Haus in Verbier erstanden hat. ­Verkäufer war ein schwedischer ­Geschäftsmann im Ruhestand, der nur ­wenige Hundert Meter von ­diesem Chalet entfernt lebt. Er ist ein langjähriger Bekannter von Kronprinz Frederik.

Auf Anfrage zeigt sich der Mann verblüfft. «Ich habe Fre­derik versprochen, dass alles rund um dieses Chalet geheim bleibt», sagt er. «Ich bin sehr überrascht, dass man nun davon spricht.»

Prinz Frederik und seine Familie sollen 1,5 Millionen Franken für das Haus gezahlt haben. Foto: Dukas

Wie viel der Prinz im Jahr 2009 zahlte für das Chalet, will er nicht sagen. In dänischen Medien heisst es, Frederik habe 1,5 Millionen Franken überwiesen. Das ­Chalet umfasst aber 200 Quadratmeter samt Jacuzzi und Sauna. Es liegt nur 600 Meter unterhalb des ­Skilifts in einem Quartier, das die ­Einheimischen «Klein-Stockholm» nennen – wegen der vielen skandinavischen Gäste.

Gemäss verschiedenen Immobilienagenten in Verbier wäre ein Verkaufspreis von 1,5 Millionen Franken selbst im Jahr 2009 drastisch zu tief. «Das Chalet ist damals wohl schon zwischen 3 und 4 Millionen Franken wert gewesen», sagt ein Spezialist. «Heute natürlich noch sehr viel mehr.» In­zwischen ist auch klar, dass der ­Kronprinz das Chalet regelmässig vermietete. Gemäss Recherchen verlangte er dafür zwischen 4000 und 12 500 Franken pro Woche.

Aus «privatem Vermögen bezahlt»

Die Chalet-Affäre sorgt in ­Dänemark inzwischen für rote Köpfe. Der Palast versichert, der Kronprinz habe das Chalet aus «pri­vatem Vermögen bezahlt». Grundsätzlich ist es dem Prinzen nicht verboten, Wohnungen oder Häuser nach eigenem Gutdünken zu kaufen. Aber in der Öffentlichkeit kam das dennoch nicht gut an.

Denn auf der einen Seite werden die Royals vom Staat finanziert und müssen keine Steuern zahlen. Auf der anderen Seite gibt es keinerlei Transparenz über ihre Finanzen. Deshalb wurde auch der Besitz des teuren Chalets in der Schweiz erst jetzt, nach gut zehn Jahren, bekannt.

Am Freitag gab der Palast schliesslich bekannt, dass der Prinz das Chalet nun nicht mehr ver­mieten werde. Über den Kaufpreis schweigt sich der Kronprinz aber noch immer aus.

In Verbier sieht man dem Ganzen gelassen zu. Der Prinz und seine Familie seien sehr gut integriert und engagiert in der Gemeinde, sagen Personen, die ihn kennen. So setzte er sich etwa mit Erfolg gegen exzessive Chalet-Ausbauten ein. Dabei verzichte er stets darauf, seinen Adelstitel zu nutzen.



