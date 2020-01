Erneut Schüsse in Rot am See in Deutschland

In dem baden-württembergischen Ort Rot am See sind am Samstagvormittag erneut Schüsse gefallen. Die Polizei sei mit «starken Kräften vor Ort», unter anderem einem Spezialeinsatzkommando, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Ein Tatverdächtiger sei unverletzt festgenommen worden, er habe sich in einer Wohnung verschanzt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Erkenntnisse über weitere Verletzte lägen derzeit nicht vor.

Ob ein Zusammenhang zur Tat mit sechs Toten vom Freitag bestehe, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Am Freitag soll ein 26-jähriger Mann in Rot am See im Kreis Schwäbisch Hall sechs Menschen erschossen haben, darunter seine Eltern und vier weitere Familienangehörige. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der mutmassliche Schütze rief selbst die Polizei. Zum Motiv gab es zunächst keine Angaben.

Weitere Einzelheiten zu dem Drama wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Ellwangen noch am Samstag mitteilen.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Nach dem freitäglichen Verbrechen hat der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den mutmasslichen 26-Jährigen erlassen. Grund: Verdacht des sechsfachen Mordes und des zweifachen versuchten Mordes.

Ihm wird vorgeworfen, am Freitag seine Eltern, seine Stiefgeschwister sowie seinen Onkel und seine Tante erschossen zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag weiter mitteilten. Der Beschuldigte, ein Sportschütze, lebte mit seinem Vater in einer Wohnung über einem Lokal, das der Vater betrieb. In und um das Gebäude fielen die tödlichen Schüsse.

15-Jähriger auf Hof bei Heilbronn erstochen

Auf einem Hof in der Nähe der Stadt Güglingen bei Heilbronn wurde ein 15-jähriger Knabe erstochen. Sein 17-jähriger Bruder und der Vater wurden in Spitäler eingeliefert, wie die Polizei Heilbronn am Samstag mitteilte.

Sie vermutet eine familiäre Auseinandersetzung: «Anhaltspunkte auf weitere flüchtige Person» gebe es derzeit nicht.

Die Polizei war in der Nacht zum Samstag wegen einer Auseinandersetzung auf den Hof gerufen worden. Sie traf den Vater und die beiden Söhne an. Der 15-Jährige verstarb noch am Tatort. (anf/fal/sda)