EuroAirport wegen herrenloser Koffer evakuiert

Der Basler Euro-Airport ist kurz vor Dienstagmittag geräumt worden, wie «20 Minuten» berichtet. «Ich kam um etwa 11.30 Uhr beim Flughafen an und wollte reingehen. In diesem Moment wurden alle Türen verriegelt und mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Wir wissen nicht, was los ist», erzählt eine Augenzeugin.

Ein weiterer Augenzeugin berichtet gegenüber dem Portal: «Fluggäste wurden durch die französische Polizei in Gängen eingesperrt und können nicht raus.» Man erhalte keine Informationen von den Behörden.

Zwei Gepäckstücke ohne Besitzer

Wie die zuständige Mediensprecherin, Vivienne Gaskell, auf Nachfrage von «20 Minuten» sagt, wurden im Gebäude zwei herrenlose Gepäckstücke gefunden. Nachdem sich die Besitzer auf die Lautsprecher-Durchsagen hin nicht gemeldet haben, habe man beschlossen, das Gebäude sicherheitshalber zu evakuieren.

Die Entschärfungseinheit sei unterwegs, um die Gepäckstücke zu untersuchen. Gaskell ging gegen 13 Uhr davon aus, dass der Normalbetrieb in Kürze wieder aufgenommen werden könne. (red)