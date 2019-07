Feuer zerstört Dachwohnung in Bern

Ein Feuer in einem Wohnhaus in der Stadt Bern hat am Mittwochabend eine Dachwohnung unbewohnbar gemacht. Anwohner hatten laut Angaben der Feuerwehr Rauchwarnmelder gehört und die Löschkräfte alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte rückten kurz nach 21 Uhr zu dem Brand an der Kasernenstrasse aus, wie die Feuerwehr der Stadt Bern in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Über ein Fenster verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zur Wohnung. Sie konnten die Flammen rasch löschen.

Aufgrund starker Russablagerungen sei die Dachwohnung nicht mehr bewohnbar, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Schadensumme dürfte demnach mehrere zehntausend Franken betragen. Die Brandursache ist unklar. Sie wird von der Polizei abgeklärt. (chk/sda)