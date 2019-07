Forensiker der Kapo Zürich untersuchen den Tatort

Am Mittwochabend kam es am Kuhnweg in Bern zu einem tödlichen Polizeieinsatz. Ein 36-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern wurde dabei durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe getötet. Der Mann war zuvor aus einer psychiatrischen Institution entwichen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Auch am Donnerstagmorgen ist die Kantonspolizei Bern am Kuhnweg präsent. Die Polizeiwagen passen so gar nicht in das idyllische und ruhige Quartier mit den zweigeschossigen Zweifamilienhäusern. Ein Polizist bewacht den betroffenen Hauseingang. Abgesperrt ist die Strasse jedoch nicht mehr. Die Eingangstüre ist mit Absperrband zugeklebt. Später kommen weitere Polizeibeamten dazu. Drinnen laufen offenbar die Untersuchungen weiter.

Vater war bei Einsatz zu Hause

Ein älterer Mann taucht kurz vor 10 Uhr vor dem Tatort auf und bittet den Polizisten um Einlass. Es stellt sich heraus, dass dem Mann das Haus gehört und er auch dort wohnt. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt der Mann, dass er der Vater des getöteten 36-Jährigen sei. Er sei bei dem tragischen Vorfall zu Hause gewesen, sagt er. Nicht jedoch seine Frau. Mehr will er nicht dazu sagen.

Die meisten angefragten Nachbarn haben von dem Vorfall nichts mitbekommen. Ein Anwohner sagt jedoch, er sei zu Hause gewesen, als es passiert sei. Den Schuss habe er nicht gehört. Als jedoch gegen 6 Polizeiwagen mit Blaulicht, die Feuerwehr und ein Krankenwagen aufkreuzten, habe er sich Sorgen gemacht. Auch ein Care-Team sei da gewesen. Bis Mitternacht habe der Polizeieinsatz gedauert. Ihm hätten die Beamten nichts mitgeteilt, nur dass keine Gefahr mehr bestünde.

Der Nachbar kennt die Opferfamilie, auch den erschossenen Sohn. Dieser sei hier im Quartier aufgewachsen. Der 36-Jährige beanspruche schon längere Zeit Hilfe. Schon im Kindesalter sei er in diversen Heimen untergebracht worden. Später habe er in sozialen Wohngruppen gelebt, aber auch – wie zuletzt – in psychiatrischen Anstalten. Eine Lehre als Drogist soll er zwar abgeschlossen haben, aber den Umgang mit Drogen hätten ihn aus der Bahn geworfen, weiss der Mann. Zuletzt habe man ihn hier, in seinem Elternhaus, kaum noch gesehen.

Forensiker aus Zürich nehmen Arbeit auf

Gegen Mittag belagern etliche Medienleute die Strasse. Mittlerweile sind die Forensiker der Kantonspolizei Zürich aufgetaucht. Weil die Kapo Bern in den Todesfall verwickelt war, wird der Fall von der Zürcher Behörde untersucht. Die Forensiker machen - in weisse Schutzanzüge gekleidet - Fotoaufnahmen im Innern des Hauses. Die Untersuchungen sind immer noch am laufen. Passanten bleiben stehen und erkundigen sich, was denn passiert sei. Wirklich viel Antworten erhalten sie nicht von den Polizisten.

Eine weitere Anwohnerin, die am Mittag am Tatort vorbei läuft, ist schockiert über den Todesfall. Sie nahm die Eltern als nette Nachbarn wahr, den Sohn kannte sie kaum. "Das ist eine grosse Tragödie", sagt sie. Sie fragt sich, woher der Sohn wohl die Waffe hatte. Ob es eine Armeewaffe des Vaters war, die dieser zu Hause lagerte? Alles Spekulation bislang. Die Kantonspolizei hat jedoch im Verlauf des Tages weitere Infos in Aussicht gestellt.