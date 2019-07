Gewitternacht läutet nächste Hitzewelle ein

In der Nacht auf Sonntag sind Gewitter über die Schweiz gezogen. Laut SRF Meteo hat es rund 800 Mal geblitzt. Im Tessin und am Genfersee sanken die Temperaturen aber nicht unter 20 Grad. Im Verlaufe des Sonntags sollen Regen und die Bewölkung nachlassen. Höchsttemperaturen werden bei 28 Grad erwartet.

Plötzlich erwacht? Da und dort zogen einzelne #Gewitter vorüber. Seit Mitternacht blitzt&donnerte es knapp 800 mal. #RegenGeniessen, das war es für mehrere Tage. #SchwiizSchwitzt???????? ^is pic.twitter.com/h0qK2uSJc3 — SRF Meteo (@srfmeteo) July 21, 2019

Ab Montag gelangt dann trockene und heisse Luft in die Schweiz. Grund dafür ist eine stabile Omega-Lage, wie Meteonews schreibt. Zwar bilden sich laut den Meteorologen in den Bergen einige Quellwolken. Das Gewitterrisiko sei aber vernachlässigbar klein.

Bereits am Montag wird verbreitet die 30-Grad-Marke geknackt. Richtig heiss wird es aber am Donnerstag: Dann sind im Rhonetal, in der Nordwestschweiz, dem unteren Aaretal sowie in Genf bis zu 37 Grad möglich. Auch in der Nacht sinkt das Thermometer verbreitet nicht unter 20 Grad. Es muss mit Tropennächten gerechnet werden.

Die kommende #Hitzewelle bringt Höchstwerte zwischen 33 und lokal 37 Grad. Das sind 8 bis 10 Grad mehr als die Juli-Norm von rund 25 Grad.#SchwiizSchwitzt???????? ^gf pic.twitter.com/yMwX4GazUl — SRF Meteo (@srfmeteo) July 20, 2019

Wie lange die Hitzewelle andauert, ist noch unklar. Am Freitag könnte kühlere Luft über die Schweiz ziehen, dafür steigt das Gewitterrisiko. Möglich ist aber auch, dass uns die hohen Temperaturen eine Weile erhalten bleiben. Der Bund warnt ab dem Dienstag vor einer erheblichen Hitzegefahr (Stufe 3).

Von einem Omega-Hoch spricht man, wenn ein Hochdruckgebiet von zwei Tiefdruckgebieten flankiert wird. Diese Konstellation sorgt für eine ausserordentlich stabile Wetterlage.

