Gleitschirmpilot nach Unfall im Berner Jura verstorben

Ein 55-jähriger Gleitschirmpilot ist nach einem schweren Unfall im Berner Jura verstorben. Er erlag am Montag im Spital seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der Mann war demnach am Freitag in Belprahon verunfallt. Beim Landemanöver hatte er das Dach eines Gebäudes touchiert und war in der Folge mehrere Meter abgestürzt. Die Rega flog den Mann ins Spital. Laut Polizeimitteilung vom Dienstag handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. (msl/sda)