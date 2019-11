Grossalarm am Flughafen Amsterdam –Passagiere und Crew in Sicherheit

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol untersucht die Militärpolizei derzeit offenbar eine «verdächtige Situation» in einer Maschine. Verschiedene Medien berichten von einem Angriff von drei mit Messern bewaffneten Männern. Unbestätigten Gerüchten zufolge handelt es sich um einen Entführungsversuch. Nach Angaben des niederländischen Fernsehsenders NOS hatte der Pilot einen Alarmknopf gedrückt, mit dem Flugzeugentführungen gemeldet werden können. An Bord der Maschine befanden sich 27 Passagiere. Rettungsdienste und Spezialkräfte eilten darauf zu einer Maschine am Gate D5. Es soll sich um einen Flieger der Air Europe handeln, welche um 19 Uhr in Richtung Madrid hätte abfliegen sollen, berichtete das Newsportal RTL Nieuws.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

Rund 90 Minuten nach Bekanntwerden der Situation, schreibt die niederländische Grenzpolizei auf Twitter, dass die Passagiere und die Crew in Sicherheit seien.

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

Der sogenannte GRIP-3 Alarm wurde gegen 19:30 Uhr ausgelöst. Dieser bedeute, dass eine «grosse Zahl von Menschen bedroht sein könnten», wie holländische Medien berichten.

Der Flughafen Amsterdam Schiphol ist der am drittstärksten frequentierte Flughafen Europas, gefolgt von London Heathrow und Paris Charles de Gaulle.

Mehr folgt in Kürze (step)