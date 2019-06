Grossbrand in Pratteln

In Pratteln steht im Industriequartier in der Nähe des Bahnhofs ein Gebäude in Flammen. Laut Anwohnern soll es sich um die Chemiefirma Galvaplast handeln, ein Unternehmen für Kunststoff-Beschichtung. Die Polizei hat das gegenüber primenews.ch bestätigt.

Im Einsatz steht ein Grossaufgebot der Feuerwehr, Sanität, Polizei und ABC-Wehr. Es gibt eine starke Rauchentwicklung.

Was für ein Material brenne, sei noch unklar, sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der basellandschaftlichen Polizei. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung, als Vorsichtsmassnahme alle Fenster und Türen zu schliessen. Von der Anweisung betroffen sind Pratteln und die umliegenden Gemeinden u.a Muttenz, Frenkendorf/Füllinsdorf.

Fenster und Türen bitte im Raum Pratteln (Pratteln und umliegende Gemeinden u.a Muttenz, Frenkendorf/Füllinsdorf) schliessen. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) 30. Juni 2019

Die Hauptstrassen im Industriequartier sind mittlerweile gesperrt.

Verkehrsinfo: Hardstrasse von Kunimattstrasse bis Acquabasilea gesperrt. Salinestrasse von Kunimattkreisel bis Bahnhofstrasse gesperrt — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) 30. Juni 2019

(anf)