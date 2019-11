Grosser Polizeieinsatz in Biel

In der Nähe eines Einkaufszentrums an der Bieler Brüggstrasse kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz. Laut einem Leser-Reporter von 20 Minuten waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. «Ich wollte gerade einkaufen gehen, als ich eine Person auf dem Boden liegen sah. Das Opfer war blutüberströmt. Ich glaube, dass es zuvor zu einer Messersteicherei kam.»

Da der Leser in der Nähe wohne, habe er nun Angst: «Ich hoffe, dass der mutmassliche Täter bald gefasst wird.»

Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage bestätigte, fand an der Brüggstrasse in Biel ein Polizeieinsatz statt. Laut Sprecher Dino Dal Farra wurde eine Person verletzt aufgefunden: «Die Person wurde mit der Rega ins Spital gebracht. Die Ermittlungen zu den Ereignissen laufen.»

