Grosser Sachschaden bei Brand in Aargauer Firma

Ein Brand hat einen Fabrikationsbetrieb am Montagabend in Beinwil am See AG stark beschädigt. Die Löscharbeiten waren aufwändig. Mehr als 100 Angehörige von Feuerwehren standen im Einsatz, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Drei Personen mussten medizinisch betreut und ins Spital gebracht werden. Es handelte sich um zwei Angehörige der Feuerwehr sowie den Geschäftsführer der vom Brand betroffenen Firma.

Der Brand in der Liegenschaft einer Fabrik für Neonreklamen an der Müseigenstrasse war der Kantonalen Notrufzentrale kurz vor 19.30 Uhr gemeldet worden. Rasch rückten mehrere Feuerwehren, Ambulanzbesatzungen sowie Kantons- und Regionalpolizei vor Ort aus.

Bahnstrecke gesperrt

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stieg schwarzer Rauch aus dem Fabrikationsbetrieb auf. Die Feuerwehren begannen mit den Löscharbeiten. Die Luzernerstrasse zwischen Beinwil am See und Mosen LU sowie die SBB Bahnstrecke Lenzburg-Hochdorf wurden gesperrt. Der Bahnbetrieb konnte um 23 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die Feuerwehr brachte die Anwohner aus den benachbarten Liegenschaften im Freien an einen sicheren Ort. Die Betroffenen konnten nach 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Liegenschaft des Fabrikationsbetriebs wurde stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. (sda)