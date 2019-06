Helikopter stürzt in Hochhaus in Manhattan

In Manhattan ist ein Helikopter auf dem Dach eines Wolkenkratzers verunglückt. Dabei handelt es sich offenbar um eine misslungene Notlandung auf dem Gebäude, wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, mitteilte. Es sei ein Feuer ausgebrochen.

Beim Wolkenkratzer soll es sich um ein 51-stöckiges Gebäude handeln, wie die «New York Times» berichtet. Im Helikopter habe sich nur der Pilot befunden. Dieser ist laut der Feuerwehr beim Unglück ums Leben gekommen.

#Update: Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid-town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYC pic.twitter.com/At20vUFmaA