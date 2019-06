Hilfssheriff nach Parkland-Schulmassaker festgenommen

Vor 15 Monaten erschoss ein 19-Jähriger in einer Highschool in Parkland 17 Menschen. Lehrerinnen und Lehrer in Florida sollen nun auf die Angriffe reagieren können. Mehr...

Nikolas Cruz hat an seiner Schule in Florida 17 Menschen getötet. Jetzt will er sein Erbe an die Überlebenden des Massakers abtreten. Mehr...