Historischer Drogenfund: Polizei stösst auf 16,5 Tonnen Kokain

Den US-Behörden ist ein Drogenfund von historischen Ausmassen gelungen. Im Hafen von Philadelphia beschlagnahmten sie rund 16,5 Tonnen Kokain, wie der Bundesanwalt William McSwain am Dienstag mitteilte.

Er bezeichnete dies als «eine der grössten Beschlagnahmungen von Drogen in der Geschichte der Vereinigten Staaten».

Mehr als eine Milliarde Dollar

Das Kokain hätte der Staatsanwaltschaft zufolge bei einem Verkauf auf der Strasse einen Gesamtwert von mehr als einer Milliarde Dollar. Es wurde an Bord eines Schiffes entdeckt. Mitglieder der Besatzung seien festgenommen worden.

Nach Informationen des Senders NBC News war die Drogenfracht in sieben Containern des Schiffs «MSC Gayane» versteckt, das zuvor in Chile, Panama und den Bahamas gewesen sei. Laut der Regionalzeitung «Philadelphia Inquirer» machte der Frachter in der Stadt an der US-Ostküste einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Europa.

