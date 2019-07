Hooligans bewerfen Gay-Pride-Teilnehmer mit Steinen

Interview Nick Hintermann und sein Partner wurden nach der Zurich Pride attackiert. Was der Vorfall in ihm ausgelöst hat und warum er es wichtig findet, darüber zu reden. Mehr...

Am Abend der Pride wurde ein schwules Paar in Zürich attackiert und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Mehr...

Video 55'000 Personen haben am Umzug durch Zürichs Innenstadt mitgemacht. Am Abend feiert die Community am See weiter. Mehr...