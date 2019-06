Horror-Flug nach Basel: Video zeigt Turbulenzen an Bord

Auf einem Flug von Pristina nach Basel kam es am Sonntagabend zu heftigen Turbulenzen. Vivienne Gaskell, Mediensprecherin vom EuroAirport, bestätigte gegenüber 20min.ch einen Einsatz von Krankenwagen und Feuerwehr: «Planmässig um 20.07 Uhr ist ein Flugzeug aus Pristina mit 121 Passagieren an Bord am EuroAirport gelandet. 10 Personen wurden sofort nach der Landung mit leichten Verletzungen in ein Basler Spital gebracht.»

Während des Flugs, rund 20 bis 25 Minuten vor der Landung, sei es zu Turbulenzen gekommen. Bei der betroffenen Maschine handelt es sich um eine Boeing 737-300 der ALK Airlines.

«Sitze aus Verankerungen gerissen»

Wie heftig der Zwischenfall in der Luft tatsächlich war, ist unklar. Zu den Ursachen für die starken Turbulenzen konnte Gaskell keine Angaben machen. Das müsse nun mit der zuständigen Airline abgeklärt werden.

Ein Leser berichtete gegenüber «20 Minuten», dass laut seinen Familienangehörigen, die auf dem Flieger waren, auch Sitze aus den Verankerungen gerissen worden seien. Auch habe es Personen mit schwereren Verletzungen gegeben.

Der Einsatz am Flughafen dauerte bis um 21.55 Uhr.