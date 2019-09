«Humberto»: Neues Unwetter steuert auf Bahamas zu

Keine zwei Wochen nach Hurrikan «Dorian» zieht ein neues Wettertief am verwüsteten Norden der Bahamas vorbei. Tropensturm «Humberto» bringe heftige Regenfälle und Sturmböen in die Region um die Abaco-Inseln, meldete der US-Wetterdienst am Samstag.

Die Behörde erwartete, dass sich der Sturm auf seinem Weg Richtung Norden langsam zu einem Hurrikan auswachsen werde. Für Sonntagnacht warnte die Behörde vor Hurrikan-Bedingungen jenseits von Floridas Küste nördlich der Bahamas und des Südens Georgias. Da der Wirbelsturm jedoch östlich drehe, sollte sich sein Effekt auf die US-Südostküste in Grenzen halten.

The government of the Bahamas has discontinued the Tropical Storm Warning for #Humberto. Although the center of the tropical storm is slowly moving away from the Bahamas, gusty winds and occasional heavy rain are still possible tonight. Latest advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GYajTTIFmI