Im Hallwilersee soll ein Kaiman unterwegs sein

Ein Fischer hat am vergangenen Sonntagabend im Hallwilersee bei Beinwil am See AG ein Reptil gesehen. Die Behörden vermuten, es könne sich um einen Kaiman handeln. Die Suche nach dem Tier ist bis anhin erfolglos geblieben.

Der erfahrene Fischer schilderte der Polizei, er habe am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein etwa eineinhalb Meter grosses Reptil beobachtet. Dieses sei plötzlich an der Wasseroberfläche erschienen und habe nach einer jungen Ente geschnappt. Anschliessend sei das Reptil mit der Beute weggeschwommen.

Fachleute vermuten nun, dass es sich bei dem Reptil um einen Kaiman handeln könnte. Die exotische Spezies jagt in der Abenddämmerung vorwiegend in flachem Wasser nach Beute.

Kaimane unterstehen dem Artenschutzübereinkommen. Wer diese Tiere halten will, braucht eine Bewilligung. Die Behörden gehen davon aus, dass das Tier im Hallwilersee aus illegaler Tierhaltung stammt und ausgesetzt worden war.

Suche mittlerweile eingestellt

Der kantonale Veterinärdienst habe veranlasst, dass am Montagabend das Seeufer auf dem fraglichen Abschnitt abgesucht wurde. Von dem Tier fand sich jedoch keine Spur, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Inzwischen sei die Suche eingestellt worden, wie Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau sagt. Die Aktion käme einer Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleich. Die Polizei sucht jedoch nach Personen, die Angaben zu privater Reptilienhaltung machen können.

Experten schätzen, dass von einem Kaiman der fraglichen Grösse keine akute Bedrohung für Badende oder Spaziergänger ausgehe. Zum Beuteschema gehören Fische und Kleintiere. Darüber hinaus seien Kaimane scheu und nur aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlten. Dennoch rät die Polizei zu Wachsamkeit. (anf/sda)