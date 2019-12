Im verrauchten Sydney fällt das Atmen schwer

Die grösste Stadt Australiens leidet zunehmend unter dem dichten Rauch, in der sie gehüllt ist. Das Amt für Meteorologie warnte vor gefährlichen Luftqualitätswerten und schlechter Sicht in weiten Teilen der Stadt und seiner Umgebung. Auch wenn der Wind im Laufe des Tages seine Richtung wechseln und aus Süden kommen werde, «wird das den Rauch aber nicht vertreiben», schrieb die Behörde gleichentags auf Twitter.

Auch in den kommenden Tagen ist keine Entspannung der Lage in Sicht, ganz im Gegenteil: Laut Wettervorhersage steigen die Temperaturen bei starkem Wind und geringer Luftfeuchtigkeit auf über 40 Grad. Diese Bedingungen bezeichneten staatliche Behörden als extrem schwierig. Betroffen ist vor allem der südöstliche Bundesstaat New South Wales.

Eine grosse Belastung für die Menschen...

Wegen des Rauchs war die Sicht in den meisten Teilen Sydneys laut Luftqualitäts-Index der staatlichen Umweltbehörde extrem gering. Das Gesundheitsministerium teilte mit, die «ätzende» Luftverschmutzung stelle eine grosse Belastung für anfällige Menschen dar, besonders für ältere.

Rund 2000 Feuerwehrleute kämpfen gegen mehr als 80 Buschfeuer, die im ganzen Bundesstaat weiter brennen. Darunter ist auch das «Megafeuer» im Nordwesten von Sydney mit einer rund 60 Kilometer langen Feuerfront. Je nach Windrichtung zieht der Rauch immer wieder in die Metropole. Wegen des Rauchs wird der Nahverkehr mit Bussen oder Fähren eingeschränkt oder sogar eingestellt.

Sydney ferries have just been suspended due to this insane bushfire smoke. Visibility is what, a couple of hundred metres right now? Follow our live blog for more updates on #sydneysmoke and #nswfires: https://t.co/X4tKMt9ml5