IT-Störung bei den SBB behoben

Am Freitagmorgen haben einige Bahnreisende bemerkt, dass es momentan unmöglich ist, mit der SBB-App Tickets zu kaufen. Wie «20 Minuten» berichtete, war auch die Webseite nicht erreichbar und die bargeldlose Bezahlung an den Automaten war ebenfalls gestört.

Wegen einer IT-Störung sind die Kundeninformationssysteme, die Online-Fahrplanabfrage und die Verkaufssysteme der #sbbcffffs derzeit nur eingeschränkt verfügbar. Das Zugpersonal ist informiert und verkauft Billette ohne Zuschläge. Die Experten arbeiten mit Hochdruck an Behebung. — SBB Medienstelle (@sbbnews) June 28, 2019

Ein Mediensprecher von SBB bestätigte den Ausfall. «Das Zahlungssystem ist augenblicklich nur eingeschränkt verfügbar», sagte er. Das Zugpersonal sei aber informiert. Personen, die am Bahnhof oder via App kein Billett kaufen konnten, können dies im Zug tun. «Das Zugpersonal verkauft dann direkt im Wagen die Tickets», so der Mediensprecher. Dies sei natürlich ohne jeglichen Zuschlag möglich.

Kurz nach halb neun konnten die SBB die Störung beheben, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte.

Die IT-Störung ist behoben. Sämtliche Systeme laufen wieder normal. Die SBB entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und dankt für die Geduld. — SBB Medienstelle (@sbbnews) June 28, 2019

(red)