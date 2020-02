Italiens Vorzeigezug entgleist – mindestens zwei Tote

Bei einem Zugunglück in Italien kamen am Donnerstagmorgen laut Medienberichten zwei Menschen ums Leben. Weitere rund 30 Personen seien verletzt worden, als ein Frecciarossa-Zug auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Nähe von Casal Pusterlengo südöstlich von Mailand entgleiste, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Mehrere Waggons sollen sich überschlagen haben. Die italienische Feuerwehr bestätigte den Unfall eines Hochgeschwindigkeitszuges mit Verletzten, nannte aber noch keine Zahlen. Bei den beiden Todesopfern soll es sich um den Lokführer des Zugs sowie um einen Mitarbeiter der Bahn handeln.

#Lodi, incidente treno alta velocità. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, accertata una vittima, segnalato un disperso #6febbraio aggiornamento ore 7:30 pic.twitter.com/2cqmIlS09j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

Der Unfall soll sich kurz nach 5.30 Uhr am Donnerstagmorgen ereignet haben. Die Feuerwehr sei derzeit vor Ort, um die Passagiere aus dem Zug zu befreien, berichten italienische Medien. Da es sich beim Unglückszug um die erste Verbindung am Morgen von Mailand Richtung Rom handelte, befanden sich noch nicht so viele Passagiere an Bord. «Es hätte ein Blutbad werden können», sagte der Präfekt der Provinz Lodi, Marcello Cardona, zur Nachrichtenagentur Ansa.

Arbeiten an der Strecke

Was zum Unglück geführt hat, ist noch unklar. Bei den Todesopfern soll es sich um den Lokführer und einen weiteren Bahnmitarbeiter handeln, schreibt der «Corriere della Sera». Rund 30 Personen seien verletzt, eine davon schwer.

Die Lokomotive sei in ein Gebäude gekracht, nachdem sie entgleist war, schreiben italienische Medien. Zuvor krachte sie noch gegen einen Güterwaggon auf einem parallel verlaufenden Schiene. Die anderen Wagen seien noch einige Meter weiter gerutscht. Offenbar hatten in der Nacht auf der Bahnstrecke Arbeiten stattgefunden. Das berichtet auch «La Repubblica». Ob die Arbeiten für das Unglück verantwortlich sind, ist jedoch nicht klar.

Wegen des Unglücks ist die Strecke Mailand–Bologna derzeit blockiert. Die Züge werden umgeleitet, es muss mit einer Verspätung von 60 Minuten gerechnet werden.