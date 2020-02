Jugendliche nach Sturz in Trampolinhalle verstorben

Am vergangenen Sonntag ereignete sich in einer Trampolinhalle in Belp ein tragischer Unfall: Ein 13-jähriges Mädchen stürzte aus noch ungeklärten Gründen und verletzte sich dabei schwer, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Das Mädchen wurde sofort durch Ersthelfer betreut und anschliessend durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Am Freitag erlag das 13-jährige Mädchen aus dem Kanton Bern dort ihren schweren Verletzungen.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen zur Klärung des Hergangs und der Umstände der Ereignisse aufgenommen. (sik/pd)